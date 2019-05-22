Андрей Аршавин: не удержался от селфи с шестикратным обладателем Кубка России

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин сфотографировался с главным тренером "Локомотива" Юрием Семиным после победы железнодорожников над "Уралом" со счетом 1:0 в финале Кубка России в Самаре.

"Не удержался от селфи с шестикратным обладателем Кубка. С мэтром-победителем!" — написал Аршавин, выложив фото с Семиным в инстаграме.

Теги: Аршавин Локомотив
Сегодня, 11:37
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