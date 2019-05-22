Андрей Аршавин: не удержался от селфи с шестикратным обладателем Кубка России

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин сфотографировался с главным тренером "Локомотива" Юрием Семиным после победы железнодорожников над "Уралом" со счетом 1:0 в финале Кубка России в Самаре."Не удержался от селфи с шестикратным обладателем Кубка. С мэтром-победителем!" — написал Аршавин, выложив фото с Семиным в инстаграме.