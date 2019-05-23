Александр Дюков: доходная часть бюджета РФС в этом году вырастет

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что ситуация с бюджетом Российского Футбольного Союза в нынешнем году улучшилась.

"Обсуждался вопрос бюджета, был подписан ряд соглашений. Доходная часть бюджета РФС будет больше, чем в прошлом. Работа продолжается. Если говорить о предварительных результатах, то они положительные", - цитирует Дюкова "Спорт-Экспресс".
Теги: Дюков
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