"Зенит" интересуется голкипером БАТЭ Щербицким

Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий может продолжить карьеру в России.В трансфере 23-летнего белоруса заинтересован "Зенит".Щербицкий находится в системе БАТЭ с 2015 года.В текущем сезоне вратарь провел восемь матчей, в которых пропустил три гола (в Беларуси сезон проходит по системе "весна-осень").