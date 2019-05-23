"Зенит" интересуется голкипером БАТЭ Щербицким
Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий может продолжить карьеру в России.
В трансфере 23-летнего белоруса заинтересован "Зенит".
Щербицкий находится в системе БАТЭ с 2015 года.
В текущем сезоне вратарь провел восемь матчей, в которых пропустил три гола (в Беларуси сезон проходит по системе "весна-осень").
"Чемпионат"
В трансфере 23-летнего белоруса заинтересован "Зенит".
Щербицкий находится в системе БАТЭ с 2015 года.
В текущем сезоне вратарь провел восемь матчей, в которых пропустил три гола (в Беларуси сезон проходит по системе "весна-осень").
"Чемпионат"