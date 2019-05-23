"Зенит" интересуется голкипером БАТЭ Щербицким

Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий может продолжить карьеру в России.

В трансфере 23-летнего белоруса заинтересован "Зенит".

Щербицкий находится в системе БАТЭ с 2015 года.

В текущем сезоне вратарь провел восемь матчей, в которых пропустил три гола (в Беларуси сезон проходит по системе "весна-осень").

"Чемпионат"
Теги: Зенит БАТЭ
Сегодня, 08:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама