Тульский "Арсенал" узнал задачу на Лигу Европы

24 мая 2019 года губернатор тульской области Алексей Дюмин встретился с президентом "Арсенала" Гурамом Аджоевым и главным тренером команды Игорем Черевченко:- Результаты команды в этом сезоне впечатляют. Клуб проделал большую работу. Представлять Россию на международной арене - это большая ответственность. Важно теперь не сбавлять темп, - сказал Дюмин.Гурам Аджоев в свою очередь поблагодарил главу региона за помощь клубу. Выяснилось, что перед "пушкарями" стоит задача заявить о себе в Лиге Европы, сообщает "Комсомольская правда — Тула".