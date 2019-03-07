Тульский "Арсенал" узнал задачу на Лигу Европы

24 мая 2019 года губернатор тульской области Алексей Дюмин встретился с президентом "Арсенала" Гурамом Аджоевым и главным тренером команды Игорем Черевченко:

- Результаты команды в этом сезоне впечатляют. Клуб проделал большую работу. Представлять Россию на международной арене - это большая ответственность. Важно теперь не сбавлять темп, - сказал Дюмин.

Гурам Аджоев в свою очередь поблагодарил главу региона за помощь клубу. Выяснилось, что перед "пушкарями" стоит задача заявить о себе в Лиге Европы, сообщает "Комсомольская правда — Тула".

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Теги: Арсенал Тула Черевченко Аджоев
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