Леонид Федун: есть варианты, что кто-то из "Спартака-2" будет играть за основу
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал выступление "Спартака-2" в завершившемся сезоне первенства Олимп-ФНЛ.
- Конец чемпионата, надо было прийти поздравить ребят. Был сложный чемпионат, - сказал Федун.
- Понравилась игра?
- Технически мы лучше команды, которая вышла в премьер-лигу. Вы сами это видели. В целом наши ребята на пять-шесть лет моложе (чем в других командах ФНЛ), поэтому трудно на что-то рассчитывать. Тем не менее есть варианты, которые говорят о том, что кто-то из них будет играть в основе "Спартака".
- А кто конкретно понравился?
- Не буду говорить.
"Спорт-Экспресс"
- Конец чемпионата, надо было прийти поздравить ребят. Был сложный чемпионат, - сказал Федун.
- Понравилась игра?
- Технически мы лучше команды, которая вышла в премьер-лигу. Вы сами это видели. В целом наши ребята на пять-шесть лет моложе (чем в других командах ФНЛ), поэтому трудно на что-то рассчитывать. Тем не менее есть варианты, которые говорят о том, что кто-то из них будет играть в основе "Спартака".
- А кто конкретно понравился?
- Не буду говорить.
"Спорт-Экспресс"