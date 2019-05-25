Леонид Федун: есть варианты, что кто-то из "Спартака-2" будет играть за основу

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал выступление "Спартака-2" в завершившемся сезоне первенства Олимп-ФНЛ.- Конец чемпионата, надо было прийти поздравить ребят. Был сложный чемпионат, - сказал Федун.- Технически мы лучше команды, которая вышла в премьер-лигу. Вы сами это видели. В целом наши ребята на пять-шесть лет моложе (чем в других командах ФНЛ), поэтому трудно на что-то рассчитывать. Тем не менее есть варианты, которые говорят о том, что кто-то из них будет играть в основе "Спартака".- Не буду говорить.