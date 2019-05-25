Умяров и Гапонов сыграют против "Оренбурга" с первых минут

Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Спартака" на матч 30-го тура чемпионата России.

"Оренбург": Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин, Попович, Мишкич, Алвеш, Деспотович. Запасные: Фролов, Руденко, Андреев, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.

"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Умяров, Зе Луиш. Запасные: Терешкин, Селихов, Комбаров, Боккетти, Ломовицкий, Игнатов, Глушенков, Мелкадзе, Руденко.
Теги: Спартак Оренбург
Сегодня, 13:17
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