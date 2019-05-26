Евгений Башкиров: лучшие игры "Рубина" еще впереди

Один из немногих футболистов "Рубина", кто не отказался пообщаться с прессой после последнего матча сезона РПЛ, который пришелся на выездную игру с "Краснодаром", стал Евгений Башкиров.– К сожалению, мы проиграли. Но я думаю, что игра была действительно интересной и те 34 с лишним тысячи болельщиков, что пришли на стадион получили удовольствие. Как от игры своей команды, так и от нашей.– "Рубину" всегда нужно побеждать и хочется это делать. Философия нашего тренера предполагает, что мы играем только на победу.– Весна, если судить по результатам матчей, нельзя сказать, что удалась. Поэтому, я думаю, что все наши лучшие игры уже впереди – на новый сезон будем готовиться. Команда формируется, но демонстрирует характер во многих встречах. Это важно.– Главный тренер и его штаб ни разу не дали команде никакого повода для того, чтобы нас что-то отвлекало. Мы готовились к каждому матчу сконцентрировано, а сейчас смотрим уже на тот подготовительный этап, который будет после отпуска.– Конечно, это действительно хорошая команда, которая доказывает это в каждой игре. Думаю, этот сезон им действительно удался.www.rusfootball.info