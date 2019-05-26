Валерий Масалитин: провальным сезон для ЦСКА никак не назвать, но и успешным тоже
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info после матча "армейцев" против "Крыльев Советов" (6:0) в 30-м туре Премьер-Лиги подвёл итоги сезона.
- О сезоне:
Провальным его никак не назвать, но и успешным тоже. ЦСКА переживает переходный момент, перед этим сезоном ушла большая группа опытных игроков, на смену им пришла молодёжь и неопытные футболисты. В этот момент перестройки не нашлось на поле лидера, который мог бы сплотить и вести за собой коллектив, одного Акинфеева в этом вопросе оказалось мало, а Щенников и Набабкин не сумели привить "армейские" традиции новичкам, подсказывать им, направлять, ну и брать игру на себя.
С самого начала сезона обнаружились проблемы в центре поля, да и в обороне тоже. Поначалу Бекао справлялся со своими обязанностями, но в весенней части сдал. Магнуссон тоже не особо хорошо адаптировался, проваливался довольно заметно. Ну и самая явная проблема была в зоне опорника. Если при Бистровиче ещё было что-то внятное, но когда он получил травму... Бийол не справлялся, Ахметов тоже, ведь это не его роль. И все эти проблемы в итоге повлияли на результат. ЦСКА здорово отыграл осенью, подарил надежду, провёл предсезонку без поражений, но весной всё растерял.
Клуб не попал в Лигу чемпионов, и это большой удар по ЦСКА. Возможно, молодые не выдержали ответственности и нагрузку, а может где-то присутствовала и самоуверенность, мол, мы дважды "Реал Мадрид" обыграли. Но как показала практика, бороться надо везде и с каждым соперником до самого конца.
- О Фёдоре Чалове, который стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15-ю голами:
Это один из самых позитивных моментов сезона. Фёдор провёл хороший игровой год, 15 голов - это тоже нужно уметь. Однако и у него были провальные игры, и что было очень плохо, так это то что в момент застоя Чалова его равноценно заменить никто не смог. Если бы была большая конкуренция в команде за место в основе, возможно, Чалов и больше бы забил.
- О летнем трансферном рынке:
Как мне кажется, ЦСКА нуждается в усилении. И в зоне центральных защитников что-то нужно пересмотреть, и с опорным хавом решать, и на левом фланге тоже не помешает новый футболист. Ну и об атаке не забывать, позицию форварда в любом случае нужно усилить. А если продадут Марио Фернандеса - правый фланг тоже нужно будет усилить. В общем, 4-5 хороших, опытных игроков, которые прямо здесь и сейчас помогут, в том числе и молодым футболистам раскрыться.
- Оценка ЦСКА за сезон:
Учитывая все факторы, учитывая огромные потери перед сезоном, думаю, команда заслужила твёрдую "четвёрочку".
- О сезоне:
Провальным его никак не назвать, но и успешным тоже. ЦСКА переживает переходный момент, перед этим сезоном ушла большая группа опытных игроков, на смену им пришла молодёжь и неопытные футболисты. В этот момент перестройки не нашлось на поле лидера, который мог бы сплотить и вести за собой коллектив, одного Акинфеева в этом вопросе оказалось мало, а Щенников и Набабкин не сумели привить "армейские" традиции новичкам, подсказывать им, направлять, ну и брать игру на себя.
С самого начала сезона обнаружились проблемы в центре поля, да и в обороне тоже. Поначалу Бекао справлялся со своими обязанностями, но в весенней части сдал. Магнуссон тоже не особо хорошо адаптировался, проваливался довольно заметно. Ну и самая явная проблема была в зоне опорника. Если при Бистровиче ещё было что-то внятное, но когда он получил травму... Бийол не справлялся, Ахметов тоже, ведь это не его роль. И все эти проблемы в итоге повлияли на результат. ЦСКА здорово отыграл осенью, подарил надежду, провёл предсезонку без поражений, но весной всё растерял.
Клуб не попал в Лигу чемпионов, и это большой удар по ЦСКА. Возможно, молодые не выдержали ответственности и нагрузку, а может где-то присутствовала и самоуверенность, мол, мы дважды "Реал Мадрид" обыграли. Но как показала практика, бороться надо везде и с каждым соперником до самого конца.
- О Фёдоре Чалове, который стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15-ю голами:
Это один из самых позитивных моментов сезона. Фёдор провёл хороший игровой год, 15 голов - это тоже нужно уметь. Однако и у него были провальные игры, и что было очень плохо, так это то что в момент застоя Чалова его равноценно заменить никто не смог. Если бы была большая конкуренция в команде за место в основе, возможно, Чалов и больше бы забил.
- О летнем трансферном рынке:
Как мне кажется, ЦСКА нуждается в усилении. И в зоне центральных защитников что-то нужно пересмотреть, и с опорным хавом решать, и на левом фланге тоже не помешает новый футболист. Ну и об атаке не забывать, позицию форварда в любом случае нужно усилить. А если продадут Марио Фернандеса - правый фланг тоже нужно будет усилить. В общем, 4-5 хороших, опытных игроков, которые прямо здесь и сейчас помогут, в том числе и молодым футболистам раскрыться.
- Оценка ЦСКА за сезон:
Учитывая все факторы, учитывая огромные потери перед сезоном, думаю, команда заслужила твёрдую "четвёрочку".