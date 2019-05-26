Равиль Сабитов: "Локомотив" в этом сезоне выполнил задачу на 99%
Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info после матча "железнодорожников" против "Уфы" (1:0) в 30-м туре Премьер-Лиги подвёл итоги сезона.
- О сезоне:
"Локомотив" выполнил задачу на 99%, как мне кажется. Команда попала в Лигу чемпионов и выиграла Кубок России, это успех, как мне видится. Если бы "красно-зелёные" попали бы в квалификацию ЛЧ - это был бы другой разговор, но "Локомотив" сразу же попал в групповой этап, поэтому, думаю, клуб может занести себе этот сезон в актив.
Что касается игры команды, то в последнее время "Локомотив" играл раскрепощённо, футболисты были заряжены и у них была большая мотивация на концовку сезона. Если "железнодорожникам" удастся сохранить подобный настрой на следующий сезон - у этой команды большой потенциал. Но как мне видится, самая главная проблема "Локомотива" как раз-таки в настрое игроков на внутреннее первенство. Именно поэтому клуб не набирал в этом году необходимого количества очков для борьбы с "Зенитом" за золото вплоть до финального тура.
- О Мануэле Фернандеше и его уходе из клуба:
Это очень сильный футболист, у него хорошая школа, удар, понимание игры и пас. Всё зависит от того, в каком направлении пойдёт клуб. Лига чемпионов этого сезона показала, что с не очень подвижными игроками в этом турнире мало что может получиться. У "Локомотива" много возрастных игроков, и это не позволяет команде играть на равных с скоростными коллективами Европы. Думаю, "Локомотиву" нужна перезагрузка в вопросе состава. Подобная той, в которой нуждается и ЦСКА этим летом. Команда должна думать не только о сегодняшнем дне, но и думать на два-три шага вперёд. Омоложение необходимо.
- О позициях, которые "Локомотиву" необходимо усилить:
На мой взгляд, в первую очередь - зона центральных защитников. Матчи Премьер-Лиги показали, что действующим защитникам "Локомотива" не хватает скорости, и когда команда играет в высокий прессинг и защитники поднимаются выше - практически любой заброс за спину практически превращается в выход один на один. И хоть эти защитники здорово читают игру, этого мало, ведь во многих случаях от них уже просто ничего не зависит, учитывая разницу в скоростях.
Ну и центральный нападающий тоже необходим. Эдер и Смолов, как по мне, забивают мало, не забивают в важных матчах, где победа крайне необходима. Эта позиция нуждается в усилении, на мой взгляд.
- О лучшем игроке "Локомотива":
Антон Миранчук. В этом сезоне проявил себя просто прекрасно, был очень активен, забил несколько нужных мячей. Видно, что Антон уверенно чувствует себя на поле. На второе место я поставил бы Гжегожа Крыховяка, который хоть и является опорником разрушительного плана, но в то же время он универсал: он может сыграть на любой позиции в обороне, включая позицию крайнего защитника, ну и у него прекрасный первый пас. На третье место мне сложно кого-то выбрать, но я бы хотел отдельно отметить игру в концовке сезона Дмитрия Баринова и Рифата Жемалетдинова.
- О сезоне:
"Локомотив" выполнил задачу на 99%, как мне кажется. Команда попала в Лигу чемпионов и выиграла Кубок России, это успех, как мне видится. Если бы "красно-зелёные" попали бы в квалификацию ЛЧ - это был бы другой разговор, но "Локомотив" сразу же попал в групповой этап, поэтому, думаю, клуб может занести себе этот сезон в актив.
Что касается игры команды, то в последнее время "Локомотив" играл раскрепощённо, футболисты были заряжены и у них была большая мотивация на концовку сезона. Если "железнодорожникам" удастся сохранить подобный настрой на следующий сезон - у этой команды большой потенциал. Но как мне видится, самая главная проблема "Локомотива" как раз-таки в настрое игроков на внутреннее первенство. Именно поэтому клуб не набирал в этом году необходимого количества очков для борьбы с "Зенитом" за золото вплоть до финального тура.
- О Мануэле Фернандеше и его уходе из клуба:
Это очень сильный футболист, у него хорошая школа, удар, понимание игры и пас. Всё зависит от того, в каком направлении пойдёт клуб. Лига чемпионов этого сезона показала, что с не очень подвижными игроками в этом турнире мало что может получиться. У "Локомотива" много возрастных игроков, и это не позволяет команде играть на равных с скоростными коллективами Европы. Думаю, "Локомотиву" нужна перезагрузка в вопросе состава. Подобная той, в которой нуждается и ЦСКА этим летом. Команда должна думать не только о сегодняшнем дне, но и думать на два-три шага вперёд. Омоложение необходимо.
- О позициях, которые "Локомотиву" необходимо усилить:
На мой взгляд, в первую очередь - зона центральных защитников. Матчи Премьер-Лиги показали, что действующим защитникам "Локомотива" не хватает скорости, и когда команда играет в высокий прессинг и защитники поднимаются выше - практически любой заброс за спину практически превращается в выход один на один. И хоть эти защитники здорово читают игру, этого мало, ведь во многих случаях от них уже просто ничего не зависит, учитывая разницу в скоростях.
Ну и центральный нападающий тоже необходим. Эдер и Смолов, как по мне, забивают мало, не забивают в важных матчах, где победа крайне необходима. Эта позиция нуждается в усилении, на мой взгляд.
- О лучшем игроке "Локомотива":
Антон Миранчук. В этом сезоне проявил себя просто прекрасно, был очень активен, забил несколько нужных мячей. Видно, что Антон уверенно чувствует себя на поле. На второе место я поставил бы Гжегожа Крыховяка, который хоть и является опорником разрушительного плана, но в то же время он универсал: он может сыграть на любой позиции в обороне, включая позицию крайнего защитника, ну и у него прекрасный первый пас. На третье место мне сложно кого-то выбрать, но я бы хотел отдельно отметить игру в концовке сезона Дмитрия Баринова и Рифата Жемалетдинова.