Рашид Рахимов: соперники в РПЛ не сильно отличаются друг от друга. Кому-то где-то повезло, кому-то нет

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после матча 30-го тура Премьер-лиги с "Ростовом" (1:0) объяснил, почему команда не смогла подняться выше 8-го места по итогам сезона.

"Где-то взяли не свои очки, где-то упустили свои. Это все нивелируется. Например, в матче с ЦСКА в Москве мы не должны были проигрывать, но уступили, пропустив гол с пенальти. В игре с "Краснодаром" мы должны были выиграть 1:0. В "Уфе" могли сыграть вничью, но выиграли.

Значит, в итоге мы и должны были оказаться на 8-м месте. Значит, нам нужно добавить в классе и в игре, чтобы набирать такие очки. Если посмотреть на всех соперников, они не сильно отличаются друг от друга. Кому-то где-то повезло, кому-то нет", - цитирует Рахимова официальный сайт "Ахмата".
Теги: Рахимов Ростов Ахмат
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