Михаил Грушевский: не могу лишний раз не посетовать на судейский фактор, который лишил ЦСКА определённого количества очков
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги сезона для "армейцев".
- О сезоне:
Крайне эмоционально выматывающий и разряжающий душу для болельщиков команды получился сезон. Были такие перепады, что врагу не пожелаешь. Шараханья в плане эмоций были от неадекватно возбуждённых до грустных и разочаровывающих. Сложный сезон для всех: и для Евгения Гинера, и для Романа Бабаева, и для болельщиков... всех нас потрепало как следует. Наша команда в абсолютно новом составе выдавала то просто невероятные и непредсказуемые победы, то вдруг отдавала то, что по закону ей принадлежало. Наверное, именно в таком синусоидном формате и должен был пройти для нас сезон. Но как мне кажется, то что должно было занять у нас несколько сезонов - вместилось в ушедшем.
Этот год был сложным для молодых игроков в том числе, которых болельщики и эксперты в течение всего сезона оценивали то максимально восхваляя, то слишком жёстко критикуя. Думаю, это сложно для 20-летних ребят, которые за короткий промежуток времени из национальных героев превращаются по мнению некоторых в лузеров. Это тяжёлая и горькая школа, которая, надеюсь, закалит команду и позволит ей более толстокожей войти в новый сезон.
- О будущем Марио Фернандеса:
Меня потрясает создание подобных дешёвых фейков, которые так легко рождаются. Насколько известно мне, Марио не имеет ни малейшего желания переходить не то что в другой российский клуб, а вообще в любой другой клуб. Человек реально счастлив представлять ЦСКА и выступать в России, выступать за нашу сборную, я знаю это абсолютно достоверно! ЦСКА для него реально родной дом, он пустил здесь свои корни, которые для него очень важны. И никакая потенциально более высокая зарплата и другие бонусы, которые ему могут пообещать в самом богатом отечественном клубе, не прельщают Марио, с этим нужно смириться и перестать это обсуждать.
При этом я знаю, что интерес к Марио со стороны "Атлетико" имеет место быть, но он пока не сформулирован так, как это принято в солидных переговорных процессах. Думаю, если мадридцы сделают подобающее уровню и статусу Фернандеса предложение, то ЦСКА всерьёз будет это обсуждать, и мнение Марио будет крайне важным в этом вопросе. Но как я думаю, он настолько предан ЦСКА, что он пойдёт на встречу руководству клуба, если нашей команде эта сделка будет очень выгодна! Такое исключать нельзя, и это будет со стороны Марио определённая жертва в пользу любимого клуба, которому он душой и сердцем предан.
И поскольку в теории переход Фернандеса возможен по целому ряду факторов, для ЦСКА это будет не только статусно и финансово выигрышной сделкой, но и серьёзным испытанием, ведь Марио - системный и жизненно важный игрок. Тренерскому штабу придётся поломать голову кем его заменить, равнозначно заменить его с первых же дней не получится. Это будет головной болью и почвой для тренерского творчества.
- О будущем Родриго Бекао:
Вопрос остаётся открытым. В целом, бразилец провёл хороший сезон, не без отдельных провалов и ошибок, но у него были просто топ-матчи, в ходе которых он вообще не ошибался. Будет хорошо если он останется, это вопрос немного затянувшихся переговоров, ведь есть такое понятие как "агент", и некоторые люди из этой категории довольно специфичны. Клуб хочет оставить Бекао, и если оглянется и поймёт, что никому до этого сезона неизвестный защитник клуба второго бразильского дивизиона стал основным игроком одного из ведущих клубов России, участвующим регулярно в еврокубках, то он сделает правильное решение. Если нет - это будет личный выбор Бекао, ЦСКА продолжит свой путь вперёд и дальше. Но мне бы не хотелось, чтобы он покинул нашу команду, мне симпатичен этот игрок, с харизмой и удивительной не по годам мудростью.
- О будущем Абеля Эрнандеса:
Понятно, что роман сторон не сложился. Он пытался закрепиться в команде, но травмы и другие факторы этому помешали. Увы, но наше сотрудничество с этим потенциально сильным игроком было коротким. Пожелаю ему найти другую команду, где у него сложится лучше.
- О будущем Николы Влашича:
И этот вопрос тоже открыт, причём не безнадёжно. Думаю, есть серьёзная вероятность, при которой хорват продолжит выступления за ЦСКА, причём не в арендном режиме, а в формате полноценного игрока клуба. Влашич влюбил в себя болельщиков с первого матча. И у меня есть ощущение, что как раз Никола, в отличие от Бекао, подходит к вопросу о своём будущем с мудро-житейской концепцией, ведь он понимает, что в "Эвертоне" сидел в запасе и не имел достаточных оснований для того чтобы заиграть. Затем он попал в молодую и амбициозную команду, где стал звездой, показав себя ярко в ЛЧ. И как мне кажется, для Влашича принципиально быть основным игроком сборной Хорватии, а для этого ему необходимо выступать за клуб, где он будет играть регулярно и быть лидером. И в переговорах клубов позиция игрока - один из важнейших факторов. Поэтому у нас есть все основания для того, чтобы надеяться на очередную гениальную сделку в исполнении руководства ЦСКА.
- О потенциальных новичках:
Конечно, хотелось бы пополнения в атакующую линию. Нам нужен альтернативный вариант на позиции центрального форварда. А так, если останется Влашич - то эффектных приобретений, вероятно, больше не будет. Остаётся Дивеев, который продолжит прогрессировать и добьётся чести быть приглашённым в сборную. Кстати, поздравляю с вызовом в национальную команду Ивана Облякова, которого многие болельщики воспринимали негативно из-за якобы предвзятости Гончаренко, но он добился вызова в главную сборную, а Черчесов точно не может иметь какие-то пристрастия в отношении Облякова.
Хотел бы, чтобы кто-то из нашей молодёжной команды, которая наконец-то выиграла свой турнир, пробился в главную команду. И примером для этих ребят может послужить Фёдор Чалов, в итоге ставший лучшим бомбардиром РПЛ. Это достойный пример для других наших воспитанников, как нужно бороться и не опускать руки если что-то не получается.
Ещё хотелось бы увидеть в деле Лассана Н'Диайе, рано или поздно он получит свой шанс в ЦСКА. Надеюсь также на прогресс Такумы Нисимуры, который успел продемонстрировать определённые качества, и если он тактически прибавит и продолжит учиться - в какой-то момент, думаю, мы все поймём почему ЦСКА его приобрёл. Перспективы у нашей команды в целом очень приличные. Уверен, что остальная молодёжь тоже продолжит прибавлять, поэтому мы можем смотреть с оптимизмом вперёд.
- О непопадании в Лигу чемпионов:
Конечно, это обидно. На мой взгляд, "Краснодар" всей своей историей во многом заслужил право попробовать себя в этом турнире, этой команде симпатизируешь. Но не могу лишний раз не посетовать на судейский фактор, который лишил ЦСКА определённого количества очков, которые могли бы нам помочь в борьбе за второе-третье места. Что есть, то есть, любой конечный результат по своему справедлив. "Локомотив", не без определённых инструментов, которыми ловко умеет пользоваться, был довольно стабилен. "Зенит" же абсолютно заслуженный чемпион, а лучший игрок, однозначно, Артём Дзюба. Желаю отечественным командам успехов в еврокубках. ЦСКА же предстоит накачать мышцы и входить в новый сезон более злым, матёрым, умным, выдержанным коллективом.
- О сезоне:
Крайне эмоционально выматывающий и разряжающий душу для болельщиков команды получился сезон. Были такие перепады, что врагу не пожелаешь. Шараханья в плане эмоций были от неадекватно возбуждённых до грустных и разочаровывающих. Сложный сезон для всех: и для Евгения Гинера, и для Романа Бабаева, и для болельщиков... всех нас потрепало как следует. Наша команда в абсолютно новом составе выдавала то просто невероятные и непредсказуемые победы, то вдруг отдавала то, что по закону ей принадлежало. Наверное, именно в таком синусоидном формате и должен был пройти для нас сезон. Но как мне кажется, то что должно было занять у нас несколько сезонов - вместилось в ушедшем.
Этот год был сложным для молодых игроков в том числе, которых болельщики и эксперты в течение всего сезона оценивали то максимально восхваляя, то слишком жёстко критикуя. Думаю, это сложно для 20-летних ребят, которые за короткий промежуток времени из национальных героев превращаются по мнению некоторых в лузеров. Это тяжёлая и горькая школа, которая, надеюсь, закалит команду и позволит ей более толстокожей войти в новый сезон.
- О будущем Марио Фернандеса:
Меня потрясает создание подобных дешёвых фейков, которые так легко рождаются. Насколько известно мне, Марио не имеет ни малейшего желания переходить не то что в другой российский клуб, а вообще в любой другой клуб. Человек реально счастлив представлять ЦСКА и выступать в России, выступать за нашу сборную, я знаю это абсолютно достоверно! ЦСКА для него реально родной дом, он пустил здесь свои корни, которые для него очень важны. И никакая потенциально более высокая зарплата и другие бонусы, которые ему могут пообещать в самом богатом отечественном клубе, не прельщают Марио, с этим нужно смириться и перестать это обсуждать.
При этом я знаю, что интерес к Марио со стороны "Атлетико" имеет место быть, но он пока не сформулирован так, как это принято в солидных переговорных процессах. Думаю, если мадридцы сделают подобающее уровню и статусу Фернандеса предложение, то ЦСКА всерьёз будет это обсуждать, и мнение Марио будет крайне важным в этом вопросе. Но как я думаю, он настолько предан ЦСКА, что он пойдёт на встречу руководству клуба, если нашей команде эта сделка будет очень выгодна! Такое исключать нельзя, и это будет со стороны Марио определённая жертва в пользу любимого клуба, которому он душой и сердцем предан.
И поскольку в теории переход Фернандеса возможен по целому ряду факторов, для ЦСКА это будет не только статусно и финансово выигрышной сделкой, но и серьёзным испытанием, ведь Марио - системный и жизненно важный игрок. Тренерскому штабу придётся поломать голову кем его заменить, равнозначно заменить его с первых же дней не получится. Это будет головной болью и почвой для тренерского творчества.
- О будущем Родриго Бекао:
Вопрос остаётся открытым. В целом, бразилец провёл хороший сезон, не без отдельных провалов и ошибок, но у него были просто топ-матчи, в ходе которых он вообще не ошибался. Будет хорошо если он останется, это вопрос немного затянувшихся переговоров, ведь есть такое понятие как "агент", и некоторые люди из этой категории довольно специфичны. Клуб хочет оставить Бекао, и если оглянется и поймёт, что никому до этого сезона неизвестный защитник клуба второго бразильского дивизиона стал основным игроком одного из ведущих клубов России, участвующим регулярно в еврокубках, то он сделает правильное решение. Если нет - это будет личный выбор Бекао, ЦСКА продолжит свой путь вперёд и дальше. Но мне бы не хотелось, чтобы он покинул нашу команду, мне симпатичен этот игрок, с харизмой и удивительной не по годам мудростью.
- О будущем Абеля Эрнандеса:
Понятно, что роман сторон не сложился. Он пытался закрепиться в команде, но травмы и другие факторы этому помешали. Увы, но наше сотрудничество с этим потенциально сильным игроком было коротким. Пожелаю ему найти другую команду, где у него сложится лучше.
- О будущем Николы Влашича:
И этот вопрос тоже открыт, причём не безнадёжно. Думаю, есть серьёзная вероятность, при которой хорват продолжит выступления за ЦСКА, причём не в арендном режиме, а в формате полноценного игрока клуба. Влашич влюбил в себя болельщиков с первого матча. И у меня есть ощущение, что как раз Никола, в отличие от Бекао, подходит к вопросу о своём будущем с мудро-житейской концепцией, ведь он понимает, что в "Эвертоне" сидел в запасе и не имел достаточных оснований для того чтобы заиграть. Затем он попал в молодую и амбициозную команду, где стал звездой, показав себя ярко в ЛЧ. И как мне кажется, для Влашича принципиально быть основным игроком сборной Хорватии, а для этого ему необходимо выступать за клуб, где он будет играть регулярно и быть лидером. И в переговорах клубов позиция игрока - один из важнейших факторов. Поэтому у нас есть все основания для того, чтобы надеяться на очередную гениальную сделку в исполнении руководства ЦСКА.
- О потенциальных новичках:
Конечно, хотелось бы пополнения в атакующую линию. Нам нужен альтернативный вариант на позиции центрального форварда. А так, если останется Влашич - то эффектных приобретений, вероятно, больше не будет. Остаётся Дивеев, который продолжит прогрессировать и добьётся чести быть приглашённым в сборную. Кстати, поздравляю с вызовом в национальную команду Ивана Облякова, которого многие болельщики воспринимали негативно из-за якобы предвзятости Гончаренко, но он добился вызова в главную сборную, а Черчесов точно не может иметь какие-то пристрастия в отношении Облякова.
Хотел бы, чтобы кто-то из нашей молодёжной команды, которая наконец-то выиграла свой турнир, пробился в главную команду. И примером для этих ребят может послужить Фёдор Чалов, в итоге ставший лучшим бомбардиром РПЛ. Это достойный пример для других наших воспитанников, как нужно бороться и не опускать руки если что-то не получается.
Ещё хотелось бы увидеть в деле Лассана Н'Диайе, рано или поздно он получит свой шанс в ЦСКА. Надеюсь также на прогресс Такумы Нисимуры, который успел продемонстрировать определённые качества, и если он тактически прибавит и продолжит учиться - в какой-то момент, думаю, мы все поймём почему ЦСКА его приобрёл. Перспективы у нашей команды в целом очень приличные. Уверен, что остальная молодёжь тоже продолжит прибавлять, поэтому мы можем смотреть с оптимизмом вперёд.
- О непопадании в Лигу чемпионов:
Конечно, это обидно. На мой взгляд, "Краснодар" всей своей историей во многом заслужил право попробовать себя в этом турнире, этой команде симпатизируешь. Но не могу лишний раз не посетовать на судейский фактор, который лишил ЦСКА определённого количества очков, которые могли бы нам помочь в борьбе за второе-третье места. Что есть, то есть, любой конечный результат по своему справедлив. "Локомотив", не без определённых инструментов, которыми ловко умеет пользоваться, был довольно стабилен. "Зенит" же абсолютно заслуженный чемпион, а лучший игрок, однозначно, Артём Дзюба. Желаю отечественным командам успехов в еврокубках. ЦСКА же предстоит накачать мышцы и входить в новый сезон более злым, матёрым, умным, выдержанным коллективом.