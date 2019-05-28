Защитник "Бенфики" Гримальдо летом может перейти в "Зенит"
"Зенит" в летнее трансферное окно может приобрести защитника "Бенфики" Алехандро Гримальдо.
Зимой "Зенит" уже делал предложение по этому игроку и летом снова попытается подписать с ним контракт.
Зимой в СМИ сообщалось, что сине-бело-голубые сделали "орлам" предложение о приобретении игрока в размере € 16 млн, но тогда сделка не состоялась. Сумма отступных в контракте Гримальдо составляет € 60 млн, пишет "Чемпионат.сом".
Зимой "Зенит" уже делал предложение по этому игроку и летом снова попытается подписать с ним контракт.
Зимой в СМИ сообщалось, что сине-бело-голубые сделали "орлам" предложение о приобретении игрока в размере € 16 млн, но тогда сделка не состоялась. Сумма отступных в контракте Гримальдо составляет € 60 млн, пишет "Чемпионат.сом".