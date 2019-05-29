Президент "Урала" сообщил, что клуб хочет продлить контракт с Погребняком
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что нападающий Павел Погребняк, скорее всего, останется в команде в следующем сезоне.
- Погребняк остается в "Урале"?
- Мы приняли по нему решение. Хотим, чтобы Паша продолжил играть за нас. Он нам помог, особенно весной. Намерены продлить с ним контракт.
- На один сезон?
- В таком возрасте долгосрочных соглашений уже не заключают. Конечно, на сезон. Да он и сам это понимает.
- Погребняк готов переподписать соглашение?
- Да, он готов. Остались детали.
"Спорт-Экспресс"
- Погребняк остается в "Урале"?
- Мы приняли по нему решение. Хотим, чтобы Паша продолжил играть за нас. Он нам помог, особенно весной. Намерены продлить с ним контракт.
- На один сезон?
- В таком возрасте долгосрочных соглашений уже не заключают. Конечно, на сезон. Да он и сам это понимает.
- Погребняк готов переподписать соглашение?
- Да, он готов. Остались детали.
"Спорт-Экспресс"