Президент "Урала" сообщил, что клуб хочет продлить контракт с Погребняком

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что нападающий Павел Погребняк, скорее всего, останется в команде в следующем сезоне.

- Погребняк остается в "Урале"?

- Мы приняли по нему решение. Хотим, чтобы Паша продолжил играть за нас. Он нам помог, особенно весной. Намерены продлить с ним контракт.

- На один сезон?

- В таком возрасте долгосрочных соглашений уже не заключают. Конечно, на сезон. Да он и сам это понимает.

- Погребняк готов переподписать соглашение?

- Да, он готов. Остались детали.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Иванов Погребняк Урал
Сегодня, 21:21
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