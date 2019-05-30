Отец Кварацхелии: пока никто не говорил о полноценном контракте Хвичи с "Локомотивом"
Бадри Кварацхелия, отец 18-летнего полузащитника "Локомотива" Хвичи Кварацхелии сообщил, что "железнодорожники" еще не подписали с его сыном полноценный контракт.
"Пока о полноценном контракте Хвичи с "Локомотивом" никто не говорил. Этим делом занимается мой друг, агент Мамука Джугели, мы ждем, когда он приедет и скажет, как обстоит ситуация. Посмотрим, как будет дальше, захочет ли "Локо" оставить Хвичу. Если да – то дело уже за сыном", - цитирует отца футболиста "Спорт-Экспресс".
"Пока о полноценном контракте Хвичи с "Локомотивом" никто не говорил. Этим делом занимается мой друг, агент Мамука Джугели, мы ждем, когда он приедет и скажет, как обстоит ситуация. Посмотрим, как будет дальше, захочет ли "Локо" оставить Хвичу. Если да – то дело уже за сыном", - цитирует отца футболиста "Спорт-Экспресс".