Отец Кварацхелии: пока никто не говорил о полноценном контракте Хвичи с "Локомотивом"

Бадри Кварацхелия, отец 18-летнего полузащитника "Локомотива" Хвичи Кварацхелии сообщил, что "железнодорожники" еще не подписали с его сыном полноценный контракт.

"Пока о полноценном контракте Хвичи с "Локомотивом" никто не говорил. Этим делом занимается мой друг, агент Мамука Джугели, мы ждем, когда он приедет и скажет, как обстоит ситуация. Посмотрим, как будет дальше, захочет ли "Локо" оставить Хвичу. Если да – то дело уже за сыном", - цитирует отца футболиста "Спорт-Экспресс".
Теги: Кварацхелия Локомотив
Сегодня, 21:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама