Бывший футболист "Зенита" может возглавить киевское "Динамо"
Юрий Вернидуб может стать новым главным тренером киевского "Динамо". Накануне было объявлено о его уходе из "Зари", которую он возглавлял с 2011 года.
На данный момент главным тренером "Динамо" является белорус Александр Хацкевич, работающий с командой с 2017 года.
"Не хочу говорить на эту тему. Мне нужно хотя бы день-два побыть наедине с собой. Все причины относительно моего ухода написаны на официальном сайте. Что еще нужно? Есть ли у меня варианты продолжения карьеры? Когда они будут, тогда вы все узнаете. Все напишут, когда придет время. "Динамо"? Если хотите, то перезвоните через пару дней", - цитирует Хацкевича footboom.com.
Под руководством Вернидуба "Заря" завоевывала бронзу чемпионата Украины, доходила до финала Кубка страны и участвовала в Лиге Европы.
Вернидуб в бытность футболистом защищал цвета "Зенита" с 1997 по 2000 год. В питерском клубе он завершил игровую карьеру.
На данный момент главным тренером "Динамо" является белорус Александр Хацкевич, работающий с командой с 2017 года.
"Не хочу говорить на эту тему. Мне нужно хотя бы день-два побыть наедине с собой. Все причины относительно моего ухода написаны на официальном сайте. Что еще нужно? Есть ли у меня варианты продолжения карьеры? Когда они будут, тогда вы все узнаете. Все напишут, когда придет время. "Динамо"? Если хотите, то перезвоните через пару дней", - цитирует Хацкевича footboom.com.
Под руководством Вернидуба "Заря" завоевывала бронзу чемпионата Украины, доходила до финала Кубка страны и участвовала в Лиге Европы.
Вернидуб в бытность футболистом защищал цвета "Зенита" с 1997 по 2000 год. В питерском клубе он завершил игровую карьеру.