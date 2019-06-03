Квинси Промес в инстаграме ответил болельщикам, что верит в возвращение в "Спартак"
На популярной странице болельщиков "Спартака" в Instagram появился пост с вопросом: "Верите, что еще вернется?", с прикрепленной фотографией полузащитника "Севильи" Квинси Промеса.
В комментарии пришел сам голландец, выступавший за "Спартак" с 2014 по 2018 годы, и написал "Да".
Промес в общей сложности провел 135 матчей за красно-белых, забил 66 голов и отдал 34 голевых передачи.
В комментарии пришел сам голландец, выступавший за "Спартак" с 2014 по 2018 годы, и написал "Да".
Промес в общей сложности провел 135 матчей за красно-белых, забил 66 голов и отдал 34 голевых передачи.