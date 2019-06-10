Иван Мельников: Кокорин сожалеет, что в "Бутырке" отказались принять от футболистов спортивный инвентарь

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал, что форвард "Зенита" Александр Кокорин хотел обеспечить СИЗО в Бутырке спортивным инвентарем, однако ему не позволили это сделать.

"Кокорин вел переговоры с администрацией о передаче в качестве гуманитарной помощи и беговой дорожки, которая была необходима и ему самому, и другого спортинвентаря. Заявил, что если бы дали им возможность, то они в СИЗО и спортзал бы перестроили, и прогулочные дворики, включая площадку, на которой Мамаев 8 марта сыграл в мини-футбол со своими сокамерниками.

Кокорин считает, что администрация не захотела принимать гуманитарную помощь именно от него и Мамаева, и сожалеет. Говорит: "Мы бы уехали, а людям все бы это осталось", – цитируют Мельникова "Известия".
Теги: Мельников Кокорин
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