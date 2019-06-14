Ивица Олич: если Дзюба хочет поиграть в Англии, переходить надо сейчас
Бывший форвард ЦСКА, "Баварии" и "Вольфсбурга" хорват Ивица Олич cчитает, что форварду "Зенита" Артему Дзюбе стоит уехать в чемпионат Англии.
"Артём сейчас находится на пике, хотя ему же 31 год. Но если он хочет поиграть в Англии, то переходить надо в это трансферное окно, потом будет поздно. Будем честны: даже просто попасть в топовые команды будет нереально тяжело. А если каким-то чудом попадёт — вряд ли будет играть. Но если он перейдёт не в самую топовую команду, забьёт 15 мячей, то легко может перейти в другую. Года три-четыре поиграть на самом высоком уровне у него есть", - цитирует Олича Sport24.ru.
"Артём сейчас находится на пике, хотя ему же 31 год. Но если он хочет поиграть в Англии, то переходить надо в это трансферное окно, потом будет поздно. Будем честны: даже просто попасть в топовые команды будет нереально тяжело. А если каким-то чудом попадёт — вряд ли будет играть. Но если он перейдёт не в самую топовую команду, забьёт 15 мячей, то легко может перейти в другую. Года три-четыре поиграть на самом высоком уровне у него есть", - цитирует Олича Sport24.ru.