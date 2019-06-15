В галерее "Спартака" с медосмотра нет ни одного фото с Глушаковым

Футболисты "Спартака" в субботу прошли медицинское обследование перед стартом подготовки к сезону.

Московский клуб на своем официальном сайте опубликовал галерею из 64 фотографий с медосмотра, но ни на одном из снимков нет капитана красно-белых Дениса Глушакова.

Sports.ru
Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 14:07
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