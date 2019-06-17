Айртон Лукас входит в сферу интересов "Лиона"

Защитник "Спартака" Айртон Лукас может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает L’Equipe, в услугах футболиста заинтересован "Лион", который ищет левого защитника после ухода Ферлану Менди в "Реал".

Айртон в минувшем сезоне провел за "Спартак" 14 матчей и отдал три голевых паса.
Теги: Айртон Спартак Лион
Сегодня, 14:17
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