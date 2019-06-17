Жена Семака выбрала 1-комнатную квартиру для семьи с 8 детьми и 5 собаками: как мы сюда влезем?!

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире развлекательного шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале рассказал, как при переезде в Санкт-Петербург его жена едва не заселила всю семью с 8 детьми и 5 собаками в 1-комнатную квартиру."У нас 8 детей и 5 собак. График пользования ванной? Это большая проблема. Мы сейчас живем очень интересно. Вопросом, где нам жить, занималась супруга. Когда переезжали в Петербург и заключили контракт, я думал, что зайду — и будет где разгуляться. Захожу — а это 1-комнатная квартира на Мойке.Говорю жене: "Как мы сюда все влезем?!" Она отвечает: "Я решу этот вопрос". Ну, хорошо. Приезжаю через неделю, а у нас уже в этом же подъезде (или парадной) еще одна квартира, еще две спальни. Я говорю: "А остальные-то где будут жить?" И теперь мы живем в трех квартирах в этой же парадной-тире-подъезде", — сказал Семак.