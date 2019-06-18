Шамиль Газизов: не могу сказать, что "Уфа" продаёт футболистов ради выживания
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не исключает крупных продаж игроков в летнее трансферное окно.
"Не могу сказать, что мы продаём футболистов ради выживания. Просто мы выбрали такую модель управления клубом: если кто-то делает предложение по нашему футболисту, то мы мы его обязательно рассматриваем. Если это предложение устраивает нас и игрока, мы всегда даём зелёный свет. Прямо сейчас идут переговоры по нескольким футболистам. Если на сегодняшний день мы продали только одного игрока, значит, по другим есть какие-то нюансы, которые не устраивают одну из сторон. Но у нас нет какой-то нормы или суммы, которую мы должны заработать на продажах, любой игрок может покинуть "Уфу»"вплоть до последнего дня трансферного окна. Может ли это трансферное окно стать рекордным по доходам с продаж? Это вполне возможно. Но если мы будем активны в продажах, то будем столь же активны и в покупках. Сейчас пытаемся привлечь в команду молодых российских игроков. Посмотрим, что из этого получится. Есть предпосылки хороших сделок, но этого может и не произойти", - цитирует Газизова "Известия".
"Не могу сказать, что мы продаём футболистов ради выживания. Просто мы выбрали такую модель управления клубом: если кто-то делает предложение по нашему футболисту, то мы мы его обязательно рассматриваем. Если это предложение устраивает нас и игрока, мы всегда даём зелёный свет. Прямо сейчас идут переговоры по нескольким футболистам. Если на сегодняшний день мы продали только одного игрока, значит, по другим есть какие-то нюансы, которые не устраивают одну из сторон. Но у нас нет какой-то нормы или суммы, которую мы должны заработать на продажах, любой игрок может покинуть "Уфу»"вплоть до последнего дня трансферного окна. Может ли это трансферное окно стать рекордным по доходам с продаж? Это вполне возможно. Но если мы будем активны в продажах, то будем столь же активны и в покупках. Сейчас пытаемся привлечь в команду молодых российских игроков. Посмотрим, что из этого получится. Есть предпосылки хороших сделок, но этого может и не произойти", - цитирует Газизова "Известия".