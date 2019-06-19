Андрей Червиченко - об уходе Глушакова: немного запоздалое решение для обеих сторон
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал уход из клуба Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.
- Об уходе Глушакова:
Немного запоздалое решение для обеих сторон. Пользы в минувшем сезоне Глушаков особой не принёс, яркой игрой не отметился, были только конфликты и скандалы. Если бы он ушёл раньше, думаю, быстрее бы восстановился во всех смыслах, после чего и быстрее бы нужные кондиции набрал.
Таким образом, "Спартак", имевший раньше две проблемы, ограничился одной: если ранее Глушакову и зарплату пришлось бы платить, да и он сидел бы на скамейке и выражал недовольство своим игровым временем, что в совокупности с вероятными плохими результатами могло бы накалить обстановку ещё больше, то сейчас клуб выплатил ему определённую сумму, но с вероятным революционером внутри команды расстались, вроде всё хорошо.
Преуменьшать роль Глушакова в чемпионском сезоне нельзя, тот год он провёл блестяще. Мне кажется, что у каждого футболиста возникает один подобный сезон, который становится его звёздным часом. Он хорошо играл, хотя мне иногда казалось, что и в регби он успешно мог себя проявить, учитывая что 9 из 10 мячей после его ударов летели выше ворот метров на 5-6. Но в чемпионском сезоне с прицелом у него было всё в порядке.
- Об уходе Комбарова:
Было время он неплохо играл на фланге, голевые раздавал, бойцовских качеств у него вообще не отнять. Но время бойцов проходит, "Спартаку" нужен более умный, молодой и скоростной футбол. Я использую в данных случаях термин "закисание": статусные футболисты, много поигравшие и выигравшие, выступавшие за национальную команду, начинают нагнетать, особенно с потерей постоянной игровой практики. Из-за этого внутри коллектива возникает напряжение и недовольство.
Мне кажется, лучше их отпускать и им самим ехать в другие клубы, чтобы там выходить на ведущие роли. Пример Самедова в "Крыльях" очень показателен: с ним и Ананидзе самарцы начинали выходить из сложной ситуации, но как только эти два игрока получили травмы - "Крылья" чуть вообще не вылетели. Аналогичным образом в другом клубе могут выступить Глушаков и Комбаров, которые будут своим опытом помогать развиваться молодым и вести команду за собой вперёд. Самоотдачи у них не отнять.
- О вероятном переходе Глушакова и Комбарова в "Сочи":
Для игроков это вообще идеальная ситуация. Звёздных игроков у новичка Премьер-Лиги я не припоминаю, там молодая команда, которая будет чувствовать себя на высшем уровне робко. И такому коллективу как раз нужны будут опытные футболисты с лидерскими качествами. Аналогичная ситуация была у меня в "Химках", где важнейшую роль в формировании команды сыграл Андрей Тихонов.
- Об уходе Глушакова:
Немного запоздалое решение для обеих сторон. Пользы в минувшем сезоне Глушаков особой не принёс, яркой игрой не отметился, были только конфликты и скандалы. Если бы он ушёл раньше, думаю, быстрее бы восстановился во всех смыслах, после чего и быстрее бы нужные кондиции набрал.
Таким образом, "Спартак", имевший раньше две проблемы, ограничился одной: если ранее Глушакову и зарплату пришлось бы платить, да и он сидел бы на скамейке и выражал недовольство своим игровым временем, что в совокупности с вероятными плохими результатами могло бы накалить обстановку ещё больше, то сейчас клуб выплатил ему определённую сумму, но с вероятным революционером внутри команды расстались, вроде всё хорошо.
Преуменьшать роль Глушакова в чемпионском сезоне нельзя, тот год он провёл блестяще. Мне кажется, что у каждого футболиста возникает один подобный сезон, который становится его звёздным часом. Он хорошо играл, хотя мне иногда казалось, что и в регби он успешно мог себя проявить, учитывая что 9 из 10 мячей после его ударов летели выше ворот метров на 5-6. Но в чемпионском сезоне с прицелом у него было всё в порядке.
- Об уходе Комбарова:
Было время он неплохо играл на фланге, голевые раздавал, бойцовских качеств у него вообще не отнять. Но время бойцов проходит, "Спартаку" нужен более умный, молодой и скоростной футбол. Я использую в данных случаях термин "закисание": статусные футболисты, много поигравшие и выигравшие, выступавшие за национальную команду, начинают нагнетать, особенно с потерей постоянной игровой практики. Из-за этого внутри коллектива возникает напряжение и недовольство.
Мне кажется, лучше их отпускать и им самим ехать в другие клубы, чтобы там выходить на ведущие роли. Пример Самедова в "Крыльях" очень показателен: с ним и Ананидзе самарцы начинали выходить из сложной ситуации, но как только эти два игрока получили травмы - "Крылья" чуть вообще не вылетели. Аналогичным образом в другом клубе могут выступить Глушаков и Комбаров, которые будут своим опытом помогать развиваться молодым и вести команду за собой вперёд. Самоотдачи у них не отнять.
- О вероятном переходе Глушакова и Комбарова в "Сочи":
Для игроков это вообще идеальная ситуация. Звёздных игроков у новичка Премьер-Лиги я не припоминаю, там молодая команда, которая будет чувствовать себя на высшем уровне робко. И такому коллективу как раз нужны будут опытные футболисты с лидерскими качествами. Аналогичная ситуация была у меня в "Химках", где важнейшую роль в формировании команды сыграл Андрей Тихонов.