Леонид Федун: Аленичева брали профессионалы. Я им потом говорю: вы кого притащили?

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, как в июне 2015 года на пост главного тренера команды был назначен Дмитрий Аленичев. Он покинул клуб уже следующим летом – сразу после поражения от кипрского АЕКа в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

"Аленичев — суперигрок. Но помните, когда меня достали, я сказал: "Передаю полномочия профессионалам". Вот они мне притащили Аленичева. Я им потом говорю: вы кого притащили? А они мне: "Ну, ты же нас с собой не взял, надо было, чтобы он сидел на скамейке, а мы ему подсказывали".

Я тогда склонялся к Бердыеву, но и Гончаренко был вариантом. Аленичева вообще не было в моём списке приоритетов. Но мне сказали, что за него подписываются, отвечают, они всё сделают. Вот, профессионалы всё сделали, а потом профессионалы исчезли. Так и получилось — либо ты сам отвечаешь, либо нет", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
Теги: Аленичев Федун Спартак
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