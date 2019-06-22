Сергей Степашин: "Динамо" вернется в элиту российского футбола благодаря новому стадиону и единому хозяину

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин ответил на вопрос о том, поможет ли новый стадион динамовцам вернуться в элиту российского футбола.

"Поможет. Не только новый стадион, но и единый хозяин. Слава богу, ВТБ теперь — один хозяин. Хороший, сильный совет директоров во главе с Соловьевым. Уже идет укрепление.

В этом году мы отмечаем 90-летие со дня рождения Льва Яшина. Я надеюсь, мы Льву Ивановичу, великому нашему советскому динамовскому футболисту, лучшему вратарю всех стран мира и народов, сделаем подарок. Стадион прекрасный, кстати", - цитирует Степашина "Комсомольская правда".
Теги: Степашин Динамо
Вчера, 23:50
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