Виктор Гончаренко: Чалову не надо думать о трансфере

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Федора Чалова.

"Это нормальная ситуация, было бы хуже, если бы этого не происходило. Но вопрос заключается в готовности и желании самого футболиста представлять ту или иную команду, работать под руководством определенного специалиста и в конкретном чемпионате. Что касается Чалова, на мой взгляд, ему необходимо сосредоточиться на выступлении за ЦСКА и не думать о трансфере. Но если подходящий вариант появится, мы его отпустим", - цитирует Гончаренко RT.
Теги: Гончаренко Чалов ЦСКА
Сегодня, 15:04
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