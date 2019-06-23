Виктор Гончаренко: Чалову не надо думать о трансфере
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Федора Чалова.
"Это нормальная ситуация, было бы хуже, если бы этого не происходило. Но вопрос заключается в готовности и желании самого футболиста представлять ту или иную команду, работать под руководством определенного специалиста и в конкретном чемпионате. Что касается Чалова, на мой взгляд, ему необходимо сосредоточиться на выступлении за ЦСКА и не думать о трансфере. Но если подходящий вариант появится, мы его отпустим", - цитирует Гончаренко RT.
"Это нормальная ситуация, было бы хуже, если бы этого не происходило. Но вопрос заключается в готовности и желании самого футболиста представлять ту или иную команду, работать под руководством определенного специалиста и в конкретном чемпионате. Что касается Чалова, на мой взгляд, ему необходимо сосредоточиться на выступлении за ЦСКА и не думать о трансфере. Но если подходящий вариант появится, мы его отпустим", - цитирует Гончаренко RT.