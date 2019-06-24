Дмитрий Аленичев: на протяжении трех месяцев не здоровались с руководителями "Енисея"
Бывший тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сказал, что длительное время не общался с руководством клуба.
– Правда, что в какой-то момент вы и помощники просто перестали общаться с кем-либо из клубных руководителей?
– Скажу больше, так как скрывать нечего: месяца три даже руки друг другу не подавали. Просто не здоровались. Ну как работать в этой ситуации? Причем это касается не только Рубцова, но и спортивного директора Дениса Петровского. Он, кстати, если не ошибаюсь, в прошлом профессиональный журналист.
А про Рубцова скажу вот что. На меня столько грязи вылили в Красноярске, и прекрасно понимаю, что все шло от него и Петровского. Все те 10 болельщиков, которые выходили голыми за ворота и кричали: "Аленичев, уходи!" – тоже их работа.
Главное для Рубцова, как для человека и руководителя – самопиар. Что-то я не вижу чтобы Гинер, Галицкий или Федун вешали руками фанатов на трибунах плакаты в честь себя. А вот портрет господина Рубцов всегда присутствовал на трибуне. И в первом дивизионе лиге, и в премьер-лиге. Понятно, что он спонсировал этих полуголых людей…
"Спорт-Экспресс"
– Правда, что в какой-то момент вы и помощники просто перестали общаться с кем-либо из клубных руководителей?
– Скажу больше, так как скрывать нечего: месяца три даже руки друг другу не подавали. Просто не здоровались. Ну как работать в этой ситуации? Причем это касается не только Рубцова, но и спортивного директора Дениса Петровского. Он, кстати, если не ошибаюсь, в прошлом профессиональный журналист.
А про Рубцова скажу вот что. На меня столько грязи вылили в Красноярске, и прекрасно понимаю, что все шло от него и Петровского. Все те 10 болельщиков, которые выходили голыми за ворота и кричали: "Аленичев, уходи!" – тоже их работа.
Главное для Рубцова, как для человека и руководителя – самопиар. Что-то я не вижу чтобы Гинер, Галицкий или Федун вешали руками фанатов на трибунах плакаты в честь себя. А вот портрет господина Рубцов всегда присутствовал на трибуне. И в первом дивизионе лиге, и в премьер-лиге. Понятно, что он спонсировал этих полуголых людей…
"Спорт-Экспресс"