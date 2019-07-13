Владимир Обухов: не могу сказать, что "Спартак" показал чемпионскую игру

Нападающий "Сочи" Владимир Обухов прокомментировал поражение со счётом 0:1 в выездном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком".
"Были у нас возможности забить. Обидно, что не воспользовались. Игра бы сложилась по-другому. Быстро сыгрались, потому что здесь всё зависит от игроков. У нас подбор техничных футболистов, которые умеют играть в пас и хотят играть в красивый футбол. Сегодня получилось.
Видно, что "Спартак" не в оптимальной форме. Не могу сказать, что это чемпионская игра. Возможно, когда мы проиграли им — 1:7, футболисты "Спартака" подумали, что им сегодня с нами будет так же легко. Но мы хорошо настроились.
Для меня выйти на стадион "Спартака" — это только положительные эмоции. Хотелось выиграть, но будем работать дальше", - цитирует Обухова "Чемпионат".