- Слава Богу, что мы смогли выиграть. Мы переиграли соперника. ЦСКА лучше владел мячом, это было видно. Но моменты острее были у нас. В первом тайме у нас было два-три хороших подхода, но реализовать их мы не сумели.
После перерыва наша команда смогла забить, после чего хорошо оборонялась. Мы бились до самого конца матча и одержали заслуженную победу. Явных моментов у ЦСКА в этом матче не было.
Ребята молодцы. Я рад за наших болельщиков и поздравляю их с победой. Не могу вспомнить, когда мы побеждали ЦСКА в Самаре.
Это всего лишь первый тур, но я надеюсь, что мы и дальше продолжим в таком духе, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
Божович: у ЦСКА не было явных моментов
Наставник самарских "Крыльев" Миодраг Божович прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в первом туре чемпионата России
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"