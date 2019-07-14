В РПЛ заявлено лишь 4 белоруcа. Это антирекорд

В заявку 16 команд РПЛ включены только четыре белоруса — Александр Мартынович ("Краснодар"), Михаил Сиваков ("Оренбург"), Денис Поляков ("Урал") и Максим Володько ("Арсенал"). Это новый антирекорд.
Белорусский игроки в чемпионатах России:
Сезон-1996. 21 игрок
Сезон-1997. 22 игрока
Сезон-1998. 26 игроков
Сезон-1999. 25 игроков
Сезон-2000. 27 игроков (рекорд)
Сезон-2001. 23 игрока
Сезон-2002. 22 игрока
Сезон-2003. 17 игроков
Сезон-2004. 20 игроков
Сезон-2005. 17 игроков
Сезон-2006. 17 игроков
Сезон-2007. 15 игроков
Сезон-2008. 20 игроков
Сезон-2009. 22 игрока
Сезон-2010. 14 игроков
Сезон-2011/12. 22 игрока
Сезон-2012/13. 16 игроков
Сезон-2013/14. 20 игроков
Сезон-2014/15. 15 игроков
Сезон-2015/16. 10 игроков
Сезон-2016/17. 11 игроков
Сезон-2017/18. 6 игроков
Сезон-2018/19. 6 игроков
Сезон-2019/20. 4 игрока (антирекорд)
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