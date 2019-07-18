Павлюченко: жду когда Черчесов придёт в гости

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о соседстве с главным тренером национальный команды страны Станиславом Черчесовым.
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о соседстве с главным тренером национальный команды страны Станиславом Черчесовым.
"Да, Черчесов живёт в моём доме, а ещё Погребняк, Нигматуллин. С Русланом часто пересекаемся на парковке — у нас машины рядом стоят.
Не заходил ли Черчесов на рюмку чая, как обещал? (Черчесов говорил об этом после горячих высказываний Павлюченко про Ари и его приглашение в сборную в России. — Прим. "Чемпионата"). Нет. Я вот сам жду, когда он в гости придёт. Но он пока так и не пришёл», — сказал Павлюченко, побывавший в гостях у "Чемпионата".
Роман защищал цвета сборной России с 2003 по 2012 год. На чемпионате Европы — 2008 форвард помог национальной команде завоевать бронзовые медали.