Валерий Непомнящий: "Рубин" стал играть в более активный футбол

Известный тренер поделился своим мнением насчёт грядущего матча между "Рубином" и "Динамо" в рамках второго тура РПЛ:- Как ни странно, "Рубин" уже немного отошёл от игровой модели Курбана Бердыева. Сейчас они стали играть в более активный, более атакующий футбол. Это нравится и футболистам. Они играют в удовольствие. В результате они совершенно не волновались, действовали уверенно и спокойно против сильного "Локомотива" в прошлом туре. Думаю, "Рубин" от этого не откажется. Мне понравилась их игра. Если они её сохранят, то, в отличие от "Тамбова" или "Сочи", не будут бороться за выживание в РПЛ, а окажутся как минимум в середине таблицы.Про "Динамо" нужно сказать отдельно. В прошлом сезоне они сильно мучились и переживали, потому что было совсем плохо с реализацией. Казалось, нашли свою игру – было начало атаки, её развитие, но, как только доходили до штрафной площади соперника, всё куда-то исчезало. Сейчас команда несколько укрепилась. В первой линии и в середине появились игроки, которые могут забивать, поэтому в противостоянии с "Рубином" "Динамо" – фаворит, - приводит слова тренера "Московский Комсомолец"