Великолепный Дюпин, проснувшийся Влашич и мастеровитый Вильена: символическая сборная второго тура РПЛ

Второй тур нового сезона РПЛ получился ярким на события. В восьми матчах тура было забито 26 мячей! Более трёх голов в среднем за матч. Естественно, с такой результативностью было сложно выбрать главных героев, да и среди игроков обороны непросто отобрать лучших.