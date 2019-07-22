Великолепный Дюпин, проснувшийся Влашич и мастеровитый Вильена: символическая сборная второго тура РПЛ

Юрий Дюпин («Рубин»). Казанцы явно испортили праздник «Динамо»: москвичи проводили первый домашний матч сезона, да ещё и играли на новенькой «ВТБ Арене». После окончания встречи наставник «Рубина» Роман Шаронов даже заявил, что матч его порадовал больше, чем концерт любимой группы, «Металлики». Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов сетовал на отсутствие мастерства и низкой реализации, но нужно отдать должное Юрию Дюпину. Голкипер «Рубина» отразил восемь ударов в створ ворот!
Защитники
Георгий Джикия («Спартак»). В нынешнем сезоне у «Спартака» явные проблемы с игрой в атаке. В двух матчах москвичам голы давались натужно. В игре с «Ростовом» один из голов гости забили с пенальти, а второй на свой счёт записал Георгий Джикия, здорово включившийся в стандарт у чужих ворот. Джикия вслед за Жиго стал вторым спартаковским защитником – автором забитого мяча в нынешнем сезоне.
Ярослав Ракицкий («Зенит»). ФК «Сочи» вновь выглядел эпизодически неплохо, но справиться с гостями из Петербурга не сумел. У «Сочи» при всей слаженности действий фактически не было моментов у чужих ворот. Ракицкий великолепно проявил себя в этом матче: 1 отбор, 5 выносов и 2 перехвата. Впечатляет!
Михаил Меркулов («Урал»). «Урал» довольно неожиданно легко разобрался с «Ахматом». Екатеринбуржцы отгрузили сопернику три мяча, сохранив собственные ворота в неприкосновенности. Грозненцам было тяжело, за весь матч они нанесли лишь один удар в створ ворот соперника. Отметим Меркулова – ассистирование и отличная работа в обороне.
Владислав Игнатьев («Локомотив»). «Локомотив» столкнулся с очень серьёзным сопротивлением в матче с «Тамбовом». Дебютант РПЛ решил явно отобрать очки у экс-чемпиона, в итоге «Локо» пришлось отыгрываться. Москвичи на гол соперника ответили дуплетом, Игнатьев классно подключился к атаке, ворвался в штрафную и мастерски покатил мяч в дальний угол. Почти Жорди Альба (столичного разлива).
Полузащитники
Роман Ерёменко («Ростов»). Роман Ерёменко великолепной игрой в матче со «Спартаком» в очередной раз заставляет задать вопрос руководству московского клуба. Как же так получилось, что с Ерёменко было решено расстаться? Роман был настоящим лидером команды в матче с принципиальным соперником. Он же фактически стал и спасителем: первоклассный пас на пустые ворота на последних минутах – настоящее искусство!
Тони Вильена («Краснодар»). Краснодарцам пришлось совершать настоящий подвиг в гостевом матче с «Уфой». Футболисты из Башкирии забили два мяча, после чего южане устроили настоящий штурм. Гол Вильены с дальней дистанции получился великолепным.
Никола Влашич (ЦСКА). Полузащитник ЦСКА провёл отличный матч с «Оренбургом». Именно Влашич сумел распечатать ворота гостей, сыграв в стиле Месси. Отлично развернулся перед чужой штрафной, раскачал защитника и неотразимо пробил в дальний угол. В целом, именно Влашич был лидером команды, раздавал передачи и за счёт индивидуальных действий регулярно обострял у чужих ворот.
? Первый гол матча в исполнении Николы Влашича.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 20, 2019
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Отман Эль-Кабир («Урал»). «Урал» одержал две победы в стартовых турах и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Голландский марроканец стал одним из главных действующих лиц в матче с «Ахматом». Именно его гол на 57-й минуте фактически окончательно успокоил гостей.
Сергей Ткачёв («Арсенал»). Вингер «Арсенала» помог своей команде одержать важную победу над «Крыльями Советов». Именно Ткачёв стал главным героем этого матча. В активе Сергея – гол и результативная передача.
Форвард
гол Соболева pic.twitter.com/LEaLDqZBHc— NikolaySpartak (@fanat1k70rus) July 20, 2019
Александр Соболев («Крылья Советов»). Да, наверное, форвард «Крыльев Советов» был не так ярок, как в первом туре РПЛ. Но разве можно не включить нападающего в сборную тура после того, как он забил великолепнейшим ударом через себя? Нет, рука не поднимается.