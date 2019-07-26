В мировой прокат вышел фильм с участием Владислава Радимова

Главный тренер «Зенита»-2 сыграл камео в американской спортивной драме «До скорой встречи».Партнерами Радимова по съемочной площадке стали бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль, а также известные актеры Лариса Малеванная, Олег Тактаров, Лиам МакИнтайр и Харви Кейтель.Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Лос-Анджелесе. В российский прокат фильм вышел 25 июля, в мировой — 26-го.Для Владислава Радимова это не первый опыт участия в киносъемках: 10 лет назад он сыграл эпизодическую роль в сериале «Папины дочки».