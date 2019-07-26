- Не буду комментировать никак. Да ну, бред какой-то, не буду говорить. Почему удалил пост про Кононова? Устал я, бред какой-то. Замучили меня. Поэтому удалил.
Я понимал, что это фейковый аккаунт Кононова. Смотрите, Олег Кононов в инстаграме — это фейк. Считайте, что я тоже фейк. И всё. А дальше пусть все додумывают.
Кононов — фейк, Шалимов — фейк. Додумывайте дальше. Не знаю, кто там может влезть. Если Кононов будет не фейк, я буду не фейк тоже.
Увидел, что Кононов сказал, и меня это просто взбесило, если честно. И мне надо ему позвонить, да? - приводит слова бывшего игрока sport24.
Шалимов: почему удалил пост про Кононова? Устал я
Игорь Шалимов прокомментировал свою перепалку с фейковым аккаунтом наставника "Спартака" Олегом Кононовым
Фото: prosm.club
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»