Вратарь "Зенита" Андрей Лунев поделился впечатлениями от матча 3-го тура чемпионата России с "Оренбургом".
— Андрей, сегодня у вас было много работы. Какие ощущения от матча?
— Главное — выиграли, ощущения приятные.
— Одно из ваших спасений получилось просто сумасшедшим, что-то из области гандбола… Перенимаете технику?
— Нет, просто так получилось.
— Какой из таймов получился более напряженным лично для вас?
— Даже не знаю… Оба тайма получились напряженными, соперник создавал давление у наших ворот. И в первом, и во втором тайме у них были хорошие подходы. Обеим командам игралось тяжело, при этом игра получилась интересной, с моментами. Зрелищная игра, думаю, болельщикам понравилось! Пользуясь случаем, хочу поздравить российских военных моряков с Днем ВМФ! Успехов, удачи и здоровья ребятам! С праздником!
Sport24.ru
Андрей Лунев: для "Зенита" оба тайма с "Оренбургом" получились напряженными
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