Андрей Лунев: для "Зенита" оба тайма с "Оренбургом" получились напряженными

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев поделился впечатлениями от матча 3-го тура чемпионата России с "Оренбургом".— Главное — выиграли, ощущения приятные.— Нет, просто так получилось.— Даже не знаю… Оба тайма получились напряженными, соперник создавал давление у наших ворот. И в первом, и во втором тайме у них были хорошие подходы. Обеим командам игралось тяжело, при этом игра получилась интересной, с моментами. Зрелищная игра, думаю, болельщикам понравилось! Пользуясь случаем, хочу поздравить российских военных моряков с Днем ВМФ! Успехов, удачи и здоровья ребятам! С праздником!