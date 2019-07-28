VAR зарешал. ЦСКА выиграл в дерби у "Локомотива"

1. Даешь VAR во все матчи!
В этих ваших интернетах раньше ходила шутка, что VAR в России не введут, потому что кому-то из арбитров надо дачу достроить, а у кого-то дочь в институт поступает. Но, как видим, руководство РПЛ, несмотря на все ляпы с календарем, старается быть в тренде. И введение VAR, пусть и не во всех матчах, - это уже положительный момент. В матче "Динамо"-"Рубин" видеопомощник не потребовался (хотя удаление Башкирова надо было пересмотреть), а в столичном дерби, не будь VAR, к судейству Владислава Безбородова возникли бы серьезные вопросы.
К видеоассистенту Безбородов обратился уже на 7-й минуте, когда Живоглядов сыграл рукой в своей штрафной. Арбитр внимательно посмотрел повтор и принял решение НЕ назначать пенальти. "Как же так? - подумало большинство болельщиков. - Попадание в руку в штрафной по новым правилам - это одиннадцатиметровый". Но нет! Если мяч отскакивает от головы или тела игрока, то это нарушением не считается. Поэтому за данное решение Безбородову стоит поставить "отлично". Разобрался он и в решающем моменте, когда Мурило зацепил в штрафной Чалова. Движение защитника "Локомотива" очевидно, контакт было, но разглядеть нарушение возможно только с помощью VAR. В динамике 90% судей развели бы руки в сторону.
В добавленное к матчу время Смолов столкнулся с Дивеевым и упал в штрафной ЦСКА, но Безбородов смотреть эпизод не стал. И это дало повод Юрию Павловичу Семину предъявлять претензии к судье после финального свистка. Каким эффектным бы ни был VAR, решение о просмотре остается за человеком. То есть арбитр по-прежнему остается значимой фигурой, способной повлиять на исход. Но все равно - систему видеоповтором надо внедрять в каждый матч РПЛ.
2. Гончаренко разобрал "Локомотив". Но ЦСКА хватило только на 1 тайм
Главный тренер ЦСКА здорово подготовился к матчу, переиграв Юрия Павловича Семина в тактике. Виктор Гончаренко вычислил основные слабые места "железнодорожников", которые травма Антона Миранчука вскрыла еще откровеннее. Коуч армейцев отвел Сигурдссона ближе к левому флангу, вынудив Живоглядова играть персонально против исландца. И это позволяло Облякову свободно двигаться по полуфлангу к чужим владениям. Дело в том, что из-за травмы Ан.Миранчука Семин перебросил Игнатьева в центр полузащиты, а Владиславу после травмы не хватало мобильности, чтобы успевать за быстроногим Обляковым. Именно от Ивана в первом тайме исходила основная угроза воротам Гилерме.
На противоположной бровке Рыбус готовился к противостоянию с Марио Фернандесом. Готовил поляка и Юрий Семин. Отсюда и такая осторожность левого защитника "Локо". При этом сам Марио не загружал так оборону, как это получалось делать у того же Облякова. Но его присутствие на границе финальной трети заставляло Рыбуса забывать об атаке. В результате, у "Локо" не работал левый край, на правом фланге Живоглядов и в прошлых встречах не отмечался подключениям, а теперь и вовсе остался без поддержки Игнатьева. ЦСКА заставил "железнодорожников" играть сугубо дальними выносами по центру, в надежде на рывки Ал.Миранчука и борьбу Эдера. В первые 45 минут это не работало никак.
Во втором тайме ЦСКА подсел. Как скажет потом Гончаренко, это произошло из-за молодости и психологии. Но дело не только в них. К армейцам остаются вопросы по физическому состоянию. Второй тайм с "Оренбургом" и вторая половина с "Локо" очень похожи - ЦСКА резко сбавил в движении.
3. У Семина кадровый дефицит в атаке
Короткая по наличию атакующих игроков скамейка "Локо" - это наблюдение еще по прошлой встрече с "Тамбовом". "Железнодорожники" из-за дефицита креативных игроков имеют дефицит игровых планов. По сути, он сводится к одному, стартовому. И если в нем выпадает винтик (хотя отсутствие Антона Миранчука - это жирный минус), то все рушится, и "Локомотив" начинает играть беззубо, как в первом тайме против ЦСКА. Переход на постоянные дальние забросы - это для команд из нижней части турнирной таблицы, которые заняты обороной, а счастье ищут только в контратаках. Но "Локомотив" - клуб из другой касты. Так закрываться с первых минут в своей штрафной, проводить 45 минут без позиционных выпадов - не для команды с чемпионскими амбициями. Одно дело похожим образом настраивал свой "Челси" Жозе Моуринью в топовых поединках. Но тогда у команды португальца была невероятно крутая защита. А "Локомотив" только-только привыкает к 4 защитникам. Поэтому и грустил Семин в первом тайме, наблюдая за матчем в глубоко философской позе.
На второй тайм у главного тренера "Локо" оставался один вариант с Федором Смоловым, который явно увлечен ремонтом ДК в Алтайском крае, а не набором игровых кондиций. Выход российского нападающего не добавил особой остроты атаке "железнодорожников". А ведь в краснодарские времена Смолов считался специалистом по ЦСКА. Вот и пришлось Семину прибегать к потусторонним силам, выходя на вторую половину в необычной кофте (видимо, на фарт).
Интересно, у кого еще из обладателей такой вещи есть страница в Instagram, как у Семина? А насчет футбола - новый гардероб не помог "Локомотиву" даже добыть ничью.
4. Гжегож Крыховяк - лучший игрок матча
На фоне откровенной безмоментной тоски второго тайма Крыховяк смотрелся невероятно круто. Поляку пришлось отвечать и за креатив, и за разрушение. Но оказалось, что доп.нагрузкой полузащитника "Локомотива" вообще не напугать. Крыховяк 4 раза вступал в отбор, и все попытки оказались успешными. Особенно впечатлил его забег за Сигурдссоном после 80-й минуты матча. Легковесный исландец ни на шаг не оторвался от хавбека "Локо", и Крыховяк чисто оттер соперника от мяча мощным корпусом.
Одного Крыховяка "Локомотиву" не хватило, у других "железнодорожников" такого настроя не нашлось. Алексей Миранчук скучал по брату, Баринов вообще к концовке развалился (его вынос в добавленное время - подтверждение), а Чорлука выжал из себя только споры с арбитром на желтую карточку. Поэтому "Локо" надо беречь Крыховяка, как хрусталь. Убери поляка - с ним исчезнет не только выход из обороны в атаку, но и характер команды.
5. ЦСКА реанимировался после поражения от "Крыльев", но проблемы в обороне остаются
Над игрой в защите Гончаренко еще надо работать. Начать с правильного сочетания футболистов. Уже определиться, кто будет играть и как играть - в тройке или четверке, как сегодня, плюс с учетом травмы Виктора Васина. Последний, кстати, успел до своей замены "попожарить". Оставлять Васина без подстраховки с Эдером было смертельным занятием. Хотя у того же Дивеева опека португальца получалась. Но Игорь меньше остальных игроков обороны ЦСКА победил в верховых дуэлях - только 67% успешных. Больше других верх снял Магнуссон - целых 7 раз. Но дриблингом у Алексея Миранчука удавалось проходить исландца. В общем, при все преимуществах у каждого игрока обороны имеется серьезный недостаток, который может вылиться в результативную ошибку. Только правильный подбор исполнителей и позиций для них, как в прошлом сезоне, позволит Гончаренко избежать проблем в защите.
ЦСКА – Локомотив 1:0
Гол: Чалов, 42 (пен.)
ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Дивеев, Васин (Шарлия, 33), Магнуссон - Обляков, Бистрович (Набабкин, 46), Ахметов (Бийол, 84), Влашич - Чалов, Сигурдссон.
Локомотив: Гильерме - Рыбус, Чорлука, Мурило, Живоглядов (Смолов, 57) - Жемалетдинов (Тугарев, 84), Крыховяк, Баринов, Игнатьев, Ал. Миранчук - Эдер.
Фото: официальный твиттер "Локомотива", официальный твиттер ЦСКА, кадр трансляции "Матч Премьер"