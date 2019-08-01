Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что он в свое время хотел пригласить в московский клуб испанского защитника Серхио Рамоса, который на данный момент является капитаном "Реала".
"Никогда не рассказывал, но мы интересовались этим терминатором из "Реала" — Серхио Рамосом.
Я узнал, что контракт заканчивается, попросил узнать, что там и как. Его представители сказали, что нет, что в Испании им покомфортнее будет", — цитирует Червиченко Sports.ru.
Андрей Червиченко: при мне "Спартак" интересовался Серхио Рамосом
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»