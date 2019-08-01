Геннадий Орлов: не надо думать, что Малком придет и сразу будет делать спектакли на уровне Азмуна и Дзюбы

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов призвал заранее не восторгаться переходом в "Зенит" бразильского нападающего "Барселоны" Малкома. В ближайшее время 22-летний футболист должен подписать контракт с петербургским клубом."Малком, бесспорно, способный. Кто-то его сравнивает с Халком — но рановато. Халк приезжал звездой. А Малком это очень способный был юноша, который потом вырос, и его позвала «Барселона». Причем он правый вингер и левша, то есть его взяли для конкуренции и подстраховки Месси. Но вот он побыл в команде некоторое время, но Месси никуда не ушел, он в порядке, и Малкома решили продать.Малкому еще надо адаптироваться, не все так просто. Не надо думать, что он придет и сразу будет делать спектакли на уровне Азмуна и Дзюбы. Мы еще не знаем, подождите. Надо к этому осторожно относиться", — сказал Орлов в эфире "Эха Москвы".