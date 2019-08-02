Владимир Бут: "Спартак" очень много ведущих игроков раздал

В "Спартаке" очень много ведущих игроков раздали, понятно. Но в футболе бывает всякое. Тем более, в адрес «Спартака» и Олега Кононова столько критики за провальную концовку прошлого сезона, да и сейчас. Вот они и пытаются что-то менять
заявил он в интервью "Советскому спорту".
- Национальность гарантия что не будет играть спустя рукава? Я гарантий точно не дам. Вы же понимаете, что для любого футболиста важно, в каком окружении он оказался, какие партнеры выходят с ним на поле. Результат же зависит от взаимопонимания. Надо знать, куда открываться, от кого ждать пас. Как тут предсказывать?
Не удивлюсь, если Шюррле в первой же игре за «Спартак» забьет три гола. Как и тому, что у него совсем не пойдет в нескольких матчах подряд.
Но на скамейку его, понятно, не посадят. Думаю, Кононов будет делать на Шюррле ставку. И вокруг в любом случае будет много шуму. При плохом сценарии вы же сами будете писать, что немец – никакой, и возмущаться, зачем такую звезду позвали. А никто пока даже не знает, в какой он форме, где проходил сборы.
Так что прогнозы давать бессмысленно. На поле все равно никого не обманешь. - добавил он.
Источник: Советский спорт