Владимир Бут: "Спартак" очень много ведущих игроков раздал

Экс-полузащитник дортмундской "Боруссии" Владимир Бут высказался относительно ситуации в "Спартаке", и оценил трансфер Шюррле

В "Спартаке" очень много ведущих игроков раздали, понятно. Но в футболе бывает всякое. Тем более, в адрес «Спартака» и Олега Кононова столько критики за провальную концовку прошлого сезона, да и сейчас. Вот они и пытаются что-то менять

