Артем Дзюба в шоке от передачи Азмуна: это мой лучший гол!

– Почему так долго держался счет 0:0?
– В первом тайме и у нас, и у них было много брака. Во втором уже захлестывали эмоции. Все ждали голевого пиршества, а в итоге и мы ошибались, и соперник ошибался. В этом плане гол раскрыл игру – обе команды сразу понеслись вперед. Но, думаю, мы все-таки были ближе к победе.
Кстати! Сегодня я забил лучший гол в своей карьере, потому что отдал передачу мне впервые Сердар Азмун. Это мой лучший гол! До сих пор в шоке, что Сердар кому-то отдал пас (улыбается).
? Артём Дзюба вырывает ничью для «Зенита». #МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитКраснодарhttps://t.co/gtIPwkp7we— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 3, 2019