Гурам Аджоев: Мирзов просился в "Арсенал", но в последний момент передумал

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о несостоявшемся трансфере Резиуана Мирзова, который впоследствии перешел из "Ростова" в "Спартак"– Претензии "Ростова" необоснованны. Начнем с того, что месяца полтора назад игрок сам вышел на главного тренера "Арсенала" и генерального директора. Сказал: "Хочу к вам". В тот момент он еще нигде не тренировался.– Тогда об этом даже речи не было. Мирзов просился к нам. Конечно, хотелось сохранить футболиста, ставшего в прошлом сезоне одним из лидеров команды. Уже обо всем договорились, ждали его в Туле, но в последний момент он передумал. Выбрал "Спартак", который заплатил "Ростову" намного больше, чем могли предложить мы. Нужно понимать, что финансовые возможности у нас со "Спартаком" разные. По этой части мы ему не конкуренты.– Не знаю. Со мной он не общался. Пусть то, что произошло, останется на его совести.