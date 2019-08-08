Артем Мамин попрощался со "Спартаком": это были лучшие моменты моей жизни

Центральный защитник Артем Мамин, перешедший накануне в "Урал", попрощался со "Спартаком". Контракт 22-летнего футболиста истек в конце июня, но так как ему пока нет 23-х лет, "Уралу" придется заплатить компенсацию."Спасибо, "Спартак" — это были лучшие моменты моей жизни! Я хочу поблагодарить всех людей, которые окружали меня за это время, начиная от персонала, заканчивая всеми игроками и тренерами, они все мне очень многое дали в жизни. Я приобрел очень близких друзей. Трудно словами передать, тот вклад который в меня сделали, и за это я хочу сказать огромное спасибо. "Спартак" навсегда в моем сердце, пришло время идти дальше. Я желаю "Спартаку" только удачи и успехов! Увидимся", — написал Мамин в инстаграме.