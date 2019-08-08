Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги Европы с "Туном".
"Футболистов в "Спартаке" не хватает. Что такое швейцарский футбол? Там же одна команда действительно играет. Тут даже нечего говорить о серьезной игре. Помню, мы как-то встречались с датским "Оденсе" и все в шутку называли их "Оденься" и говорили: "Ну, если вы и "Оденься" не пройдете, то о чем тут говорить?" Сейчас то же самое: если они и "Тун" не пройдут, то о чем вообще можно говорить?
Первые туры "Спартак" провалил, после такого начала в еврокубках нет никакой уверенности.
У нас сейчас "Арсенал" вылетел сразу, "Краснодар" вот-вот вылетит. Если и «Спартак» к ним присоединится, то значит, что наши клубы в еврокубках выбывают уже на первых стадиях. По этим результатам можно судить и о всем уровне российского футбола", - цитирует Гаврилова Sport24.ru.
Юрий Гаврилов: если "Спартак" и "Тун" не пройдет, то о чем вообще можно говорить?
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»