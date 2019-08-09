Агент Тельо: "Краснодар" проявляет интерес к игроку, но есть некоторые трудности

Хосеп, агент хавбека "Бетиса", подтвердил интерес "Краснодара" к своему клиенту.- Действительно, "Краснодар" проявляет интерес к Тельо. Но есть некоторые трудности. Футболист хоть и имеет невысокую трансферную стоимость в размере 12 миллионов, но часть прав на Кристиана до сих пор принадлежит "Барселоне". Это усложняет переговорный процесс. Посмотрим, как все сложится, – сказал агент.