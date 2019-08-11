Борис Игнатьев: поможет ли "Динамо" Филипп? Надо знать не то, где он играл, а что представляет собой на сегодняшний день

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервьюподвел итог центрального матча 5-го тура чемпионата России «Динамо» - «Зенит» (0:2), поделился мнением шансах динамовцев наладить игру в атаке с приходом Максимилиана Филиппа, а также прокомментировал удаление с поля полузащитника москвичей Артура Юсупова.- Счет, который по окончании игры мы увидели на табло, абсолютно логичен, - отметил Игнатьев. - «Зенит» добился убедительной победы. При этом нельзя сказать, что давалась она легко, что это было прогулкой. Но все, что произошло, логично. Исходя из того, что одна команда владеет и мастерством отдельно взятых футболистов, и в то же время четко представляет, что необходимо делать в той или иной фазе игры. Мы видели, как футболисты «Зенита» забивали мячи и насколько это было встроено в командные понимание и действия. И наоборот - динамовцы вроде все делали так, как положено в футболе, и тем не менее у ворот они сбрасывали скорость. У них здесь не было уверенности в своих силах, в своих возможностях. И, конечно же, у них ничего не получалось там, откуда забиваются голы. Вот они - два важных момента: невысокий уровень индивидуального мастерства игроков атакующей группы к динамовцев и уверенная игра в обороне футболистов «Зенита».- Трудно сказать - надо знать не то, где он играл, а что он собой на сегодняшний день представляет. Мы как-то всегда прячемся за фамилии. Но, с другой стороны, как и почему он вдруг оказывается в российском футболе? Что это? Желание проявить себя или заработать какие-то деньги? Такие люди, как например, Халк и Витсель, в свое время действительно решали важные спортивные задачи для «Зенита». То же самое можно сказать о Кураньи, выступавшем за «Динамо». А в дальнейшем легионеры, которые приезжали в наш чемпионат, надежд особо не оправдывали. Сейчас в чемпионат России большая группа иностранных игроков подъехала, но я пока не вижу, кто из них спасатель. Но у меня есть огромное желание ошибиться в том, что эти люди не потащат воз. Посмотрим, как новобранец динамовцев проведет первые игры за свою команду - тогда уже можно будет какие-то выводы делать.- Потеря, конечно, большая. Но когда-то ведь и Шунин был резервным вратарем. Все в жизни меняется - наверное, когда-то придет время, и Лещук будет основным голкипером. Но на сегодняшний день Шунин - харизматичная фигура для динамовцев: он и капитан, и старожил команды. Да и весь его игровой почерк говорит сам за себя: партнеры по команде поглядывают в его сторону, когда идет оборона ворот, и он не подводит. К Лещуку же, который вышел вместо Шунина, особых претензий нет. За исключением того момента, когда «Зенит» забивал второй мяч. А так все он делал, как того требовала ситуация, и никаких претензий мы ему предъявить не можем. В этом матче он достойно заменил Шунина.- Это был далеко не самый лучший день Юсупова. Он много ошибок допускал. Что касается обеих его карточек, то все здесь по делу - нормально отреагировал судья. Но все эти его действия были от неких проявлений совести: он не привык допускать такие огрехи в игре, поэтому пытался исправить свои ошибки. Но в итоге допустил два ляпа, за что и был наказан.- Они разные игроки, с разным стратегическим направлением. Юсупов - креативный творческий футболист, который в середине поля формирует атакующие действия, задает направление и некий ритм игре. А Нойштедтер - игрок, по большей части специализирующийся на отборе мяча. Он не такой мобильный и креативный, чтобы можно было с Юсуповым сравнивать. Думаю, что здесь Каборе хватает, чтобы обороняться. Динамовцам все же больше нужны игроки, умеющие выстраивать атаку. Юсупов, когда он в хорошем состоянии, приносит команде большую пользу, это игрок с креном на атаку. А определение состава - это уже прерогатива главного тренера - я просто говорю так, как я это вижу.Автор: Виктория Яковлева,