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Агент Сигурдссона прокомментировал состояние полузащитника

Агент хавбека московского ЦСКА рассказал о характере травмы, которую исландец получил в домашней игре против "Сочи" (0:0)
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
- По первоначальным прогнозам, у Арнора ничего серьезного, просто сильный ушиб. Сегодня-завтра он пройдет обследование, тогда все станет окончательно ясно, - приводит слова агента "Чемпионат".

Напоминаем, что Арнор Сигурдссон был вынужден покинуть поле на 29-й минуте игры против "Сочи" после грубой игры со стороны защитника Калугина.

В следующем туре ЦСКА сыграет против "Спартака".

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Теги: Сигурдссон ЦСКА
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