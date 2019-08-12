- По первоначальным прогнозам, у Арнора ничего серьезного, просто сильный ушиб. Сегодня-завтра он пройдет обследование, тогда все станет окончательно ясно, - приводит слова агента "Чемпионат".
Напоминаем, что Арнор Сигурдссон был вынужден покинуть поле на 29-й минуте игры против "Сочи" после грубой игры со стороны защитника Калугина.
В следующем туре ЦСКА сыграет против "Спартака".
Агент Сигурдссона прокомментировал состояние полузащитника
Агент хавбека московского ЦСКА рассказал о характере травмы, которую исландец получил в домашней игре против "Сочи" (0:0)
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
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