Юрий Семин: должны исключить судейские ошибки и человеческий фактор в VAR

Главный тренер "Локомотива" прокомментировал внедрение в РПЛ системы видеоповторов:- Я изначально был сторонником VAR. Футбол идет вперед. Сейчас буквально во всех видах спорта есть видеоповторы.Мы должны исключить судейские ошибки и человеческий фактор в нашем VAR. Человеческий фактор – люди, которые сидят и смотрят повторы с камер. Они могут позвать главного судью посмотреть эпизод, а могут и не позвать. Этот фактор мы тоже должны убрать, чтобы все было в интересах футбола, по его правилам. Сможем – значит, VAR пойдет нашему футболу на пользу.Я думаю, во всем мире уже разобрались, VAR внедрен везде и в большей степени приносит положительные плоды. Стало меньше ошибочных решений. Они останутся, но их станет гораздо меньше, – сказал Семин в программе "Футбол России".