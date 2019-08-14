Никулинский суд Москвы в среду вынес решение по поводу раздела имущества полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей жены Дарьи Глушаковой.
Большая часть имущества досталась спортсмену. Адвокат футболиста Марина Дубровская прокомментировала решение суда.
"Мы довольны решением. Считаем его корректным. Все в соответсвии с законом и нашими требованиями. В разделе миллионов, о которых говорили наши оппоненты, естественно, отказано", - цитирует Дубровскую "СЭ".
Адвокат Глушакова: решение суда корректное и соответствует закону
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