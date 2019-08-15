Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов перед матчем с "Ростовом" отметил, что не удивлен успешному старту соперника в этом сезоне.
"Ростов" — сильная и сбалансированная команда. У них очень сильный менеджмент и тренерский штаб, в составе собраны весьма квалифицированные футболисты. Так что в текущих результатах ростовчан нет ничего сверхъестественного. Они готовы бороться за попадание в еврокубки. Это дончане и делают прямо сейчас. Нас ждет очень непростая встреча, но мы играем дома и настроены только на победу", - цитируют Газизова "Известия".
Шамиль Газизов: "Ростов" готов бороться за попадание в еврокубки
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